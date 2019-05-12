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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Сельта
Атлетик - Сельта: обзор матча 12 мая 2019
Атлетик
12.05.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
3 : 1
Завершен
Сельта
16'
Р. Гарсия (П)
17'
Р. Гарсия
40'
И. Уильямс
89'
Я. Аспас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Сельта
Желтая карточка
А. Адурис
89'
89'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Я. Аспас
Желтая карточка
А. Капа
87'
64'
Желтая карточка
У. Худт
Желтая карточка
И. Муньяин
61'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
45'
ГОЛ! 3:0!
И. Уильямс
40'
36'
Желтая карточка
Н. Араужо
24'
Желтая карточка
Р. Будебуз
ГОЛ! 2:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
И. Муньяин
17'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Гарсия
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Маркель Сусаета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
4-2-1-3
1
Эррерин
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
2
Капа
7
Эчебаррия
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
11
Гомес
4-2-2-2
36
Бланко
22
Мальо
29
Худт
14
Араужо
15
Оласа
5
Йокушлу
68
Лоботка
10
Мендес
10
Будебуз
9
Гомес
10
Аспас
Остались в запасе
Атлетик
Сельта
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Атлетик - Сельта
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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