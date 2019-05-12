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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Лас-Пальмас - Кордоба
Лас-Пальмас - Кордоба: обзор матча 12 мая 2019
Лас-Пальмас
12.05.2019, воскресенье, 21:00
Испания. Сегунда, 38 тур
1 : 0
Завершен
Кордоба
19'
Д. Блум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Кордоба
Желтая карточка
Д. Кастельяно
70'
ГОЛ! 1:0!
Д. Блум
19'
Желтая карточка
А. де ла Белья
5'
Начало матча
Статистика матча Лас-Пальмас - Кордоба
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Новости команд
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Лас-Пальмас
Кордоба
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Российский нападающий покинул клуб Сегунды
4 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Российский нападающий покинул клуб Сегунды
4 июня
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
Российский форвард может сменить клуб в Сегунде
22 января
1
Три клуба РПЛ заинтересовались российским игроком из Сегунды
2025.12.02 08:17
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