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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Удинезе
Фрозиноне - Удинезе: обзор матча 12 мая 2019
Фрозиноне
12.05.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 3
Завершен
Удинезе
85'
Ф. Дионизи
11'
С. Окака-Чука
41'
Самир
44'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Удинезе
90'
Желтая карточка
Самир
ГОЛ! 1:3!
Ф. Дионизи
Пас отдал
А. Бегетто
85'
54'
Желтая карточка
Сандро
Желтая карточка
К. Киано
52'
44'
ГОЛ! 0:3!
С. Окака-Чука
Пас отдал
К. Ласанья
Желтая карточка
Л. Ариаудо
41'
41'
ГОЛ! 0:2!
Самир
Пас отдал
Р. Де Пауль
31'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Окака-Чука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
33
Самир
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Фрозиноне
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Удинезе
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
3-3-4
22
Барди
15
Ариаудо
23
Бригенти
19
Капуано
33
Бегетто
23
Саммарко
14
Вальзаниа
9
Пинамонти
9
Чиофани
28
Киано
7
Паганини
3-4-1-2
1
Муссо
33
Самир
5
Троост-Эконг
87
Де Майо
8
Мандрагора
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
30
Сандро
77
Д'Алессандро
77
Окака-Чука
15
Ласанья
Остались в запасе
Фрозиноне
Удинезе
7
Франческо Дзампано
ПЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
7
Франческо Дзампано
ПЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Фрозиноне - Удинезе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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