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Фулхэм - Ньюкасл
Фулхэм - Ньюкасл: обзор матча 12 мая 2019
Фулхэм
12.05.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
0 : 4
Завершен
Ньюкасл
9'
Д. Шелви
11'
А. Перес
61'
Ф. Шер
90'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ньюкасл
90'
ГОЛ! 0:4!
Х. Саломон Рондон
61'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Шер
Пас отдал
М. Ритчи
Желтая карточка
Д. Брайан
59'
11'
ГОЛ! 0:2!
А. Перес
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шелви
Пас отдал
М. Ритчи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Фулхэм
31
Фабри
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Райан Бабел
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
3-2-3-1
15
Серхио Рико
26
Моусон
12
Чамберс
23
Ле Марша
23
Брайан
30
Сессеньон
99
Ангисса
10
Кэрни
11
Айите
9
Митрович
4-3-1-2
39
Дубравка
14
Дамметт
24
Ласселлс
5
Шер
30
Ритчи
14
Хэйден
26
Шелви
17
Диаме
30
Атсу
22
Перес
23
Рондон
Остались в запасе
Фулхэм
Ньюкасл
92
Нискенс Кебану
ЛВ
31
Фабри
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
8
Райан Бабел
ЦФ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
31
Фабри
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
8
Райан Бабел
ЦФ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Фулхэм - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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