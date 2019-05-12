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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Касымпаша
Кайсериспор - Касымпаша: обзор матча 12 мая 2019
Кайсериспор
12.05.2019, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Касымпаша
74'
А. Гьян
79'
А. Гьян
26'
С. Бен Юссеф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Касымпаша
Желтая карточка
Д. Тюрук
90'
+5
Желтая карточка
Б. Менса
82'
ГОЛ! 2:1!
А. Гьян
Пас отдал
Б. Менса
79'
ГОЛ! 1:1!
А. Гьян
Пас отдал
С. Варела
74'
69'
Желтая карточка
Трезеге
Желтая карточка
К. Сэпунару
68'
43'
Вторая желтая
Д. Павелка
36'
Желтая карточка
Д. Павелка
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Бен Юссеф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Касымпаша
1
Симоне Скуффет
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Кайсериспор
50
Александр Кучер
ЦЗ
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
14
Тобиас Хайнц
ЦП
3-2-2
1
Лунг
27
Кана-Бийик
22
Сэпунару
89
Тюран
9
Тюрук
9
Чери
11
Кравец
18
Варела
2-3-1-1
1
Скуффет
13
Бен Юссеф
15
Хафез
8
Павелка
15
Сербест
90
Попов
7
Трезеге
55
Койта
Остались в запасе
Кайсериспор
Касымпаша
50
Александр Кучер
ЦЗ
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
34
Эрай Бирниджан
ВР
14
Тобиас Хайнц
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
50
Александр Кучер
ЦЗ
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
14
Тобиас Хайнц
ЦП
Главный тренер
Радомир Джалович
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Кайсериспор - Касымпаша
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Стадион:
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