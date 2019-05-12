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Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун
Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 12 мая 2019
Саутгемптон
12.05.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
41'
Н. Редмонд
55'
А. Притчард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун
84'
Желтая карточка
Д. Хогг
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Притчард
ГОЛ! 1:0!
Н. Редмонд
Пас отдал
Д. Ингс
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
32
Чарли Остин
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Адама Дьякаби
ЛВ
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
4-4-2
1
Ганн
5
Бертранд
5
Беднарек
5
Стивенс
7
Валери
23
Хейбьерг
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
21
Ромеу
7
Лонг
28
Ингс
4-5-1
1
Коулмэн
2
Смит
4
Горенц-Станкович
5
Конголо
26
Шиндлер
10
Притчард
7
Бакуна
6
Хогг
7
Мбенза
13
Муй
9
Грант
Остались в запасе
Саутгемптон
Хаддерсфилд Таун
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
10
Элиас Качунга
ПВ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
1
Йонас Лоссль
ВР
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
1
Йонас Лоссль
ВР
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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