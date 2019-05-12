Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Эспаньол
Леганес - Эспаньол: обзор матча 12 мая 2019
Леганес
12.05.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
0 : 2
Завершен
Эспаньол
35'
Б. Иглесиас
71'
Б. Иглесиас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Эспаньол
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Феррейра
71'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Иглесиас
Вторая желтая
У. Бустинса
45'
Желтая карточка
Ресио
38'
35'
ГОЛ! 0:1!
Б. Иглесиас
Желтая карточка
У. Бустинса
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
36
Ресио
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
21
Хави Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Лунин
5
Бустинса
22
Сиовас
33
Сильва
4
Омеруо
6
Весга
36
Ресио
24
Хуанфран
14
Родригес
22
Брейтуэйт
21
Эн-Несири
4-1-2-2-1
13
Лопес
22
Эрмосо
5
Налдо
16
Росалес
17
Педроса
25
Рока
10
Дардер
4
Санчес
21
Мелендо
7
Лей
7
Иглесиас
Остались в запасе
Леганес
Эспаньол
6
Жерар Гумбау
ОП
25
Иван Куэльяр
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
25
Иван Куэльяр
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Леганес - Эспаньол
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Новости команд
Все
Леганес
Эспаньол
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+