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Манчестер Юнайтед - Кардифф
Манчестер Юнайтед - Кардифф: обзор матча 12 мая 2019
Манчестер Юнайтед
12.05.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
0 : 2
Завершен
Кардифф
23'
Н. Мендес-Лэйнг (П)
54'
Н. Мендес-Лэйнг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Кардифф
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Моррисон
80'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
74'
Замена
Д. Уорд
️️️️
К. Зохоре
Замена
А. Гомес
️️️️
А. Перейра
74'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Д. Далот
74'
Желтая карточка
Д. Лингард
71'
61'
Желтая карточка
Д. Мерфи
Желтая карточка
П. Погба
61'
58'
Замена
Д. Ричардс
️️️️
А. Гуннарссон
54'
ГОЛ! 0:2!
Н. Мендес-Лэйнг
Пас отдал
Д. Мерфи
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Ф. Джонс
46'
Желтая карточка
А. Перейра
44'
28'
Желтая карточка
Л. Бакуна
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Мендес-Лэйнг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
11
Мэйсон Гринвуд
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
37
Джеймс Гарнер
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
4-2-3
11
Гринвуд
15
Янг
6
Смоллинг
4
Джонс
2
Далот
8
Мактоминей
8
Погба
77
Лингард
8
Перейра
9
Рэшфорд
4-3-1-2
13
Этеридж
21
Пелтье
5
Экюэль-Манга
23
Моррисон
12
Беннетт
10
Бакуна
5
Гуннарссон
11
Мендес-Лэйнг
14
Рид
23
Мерфи
7
Зохоре
8
Перейра
7
Гомес
7
Гомес
8
Перейра
2
Далот
25
Валенсия
25
Валенсия
2
Далот
4
Джонс
9
Марсьяль
9
Марсьяль
4
Джонс
5
Гуннарссон
6
Ричардс
6
Ричардс
5
Гуннарссон
11
Мендес-Лэйнг
30
Хойлетт
30
Хойлетт
11
Мендес-Лэйнг
7
Зохоре
25
Уорд
25
Уорд
7
Зохоре
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кардифф
37
Джеймс Гарнер
ОП
44
Серхио Ромеро
ВР
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
28
Брайн Мерфи
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
37
Джеймс Гарнер
ОП
44
Серхио Ромеро
ВР
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кардифф
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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