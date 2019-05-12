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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Наполи
СПАЛ - Наполи: обзор матча 12 мая 2019
СПАЛ
12.05.2019, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
84'
А. Петанья (П)
49'
Аллан
88'
М. Руй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Наполи
88'
ГОЛ! 1:2!
М. Руй
Пас отдал
Х. Кальехон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Петанья
84'
Желтая карточка
М. Фарес
69'
Желтая карточка
Т. Сионек
64'
53'
Желтая карточка
М. Руй
49'
ГОЛ! 0:1!
Аллан
Пас отдал
А. Юнес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
2
Эмилиано Вивиано
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
8
Амин Юнес
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
17
Джакомо Полуцци
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
90
Симоне Верди
АП
4-2-3
2
Вивиано
15
Сионек
33
Бонифази
34
Викари
29
Лаццари
6
Миссироли
10
Валоти
10
Флоккари
93
Фарес
37
Петанья
4-3-1-2
1
Мерет
3
Кулибали
5
Луперто
24
Малку
6
Мариу Руй
8
Руис
25
Аллан
7
Зелински
8
Юнес
7
Кальехон
30
Милик
Остались в запасе
СПАЛ
Наполи
1
Альфред Гомис
ВР
17
Джакомо Полуцци
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
17
Джакомо Полуцци
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча СПАЛ - Наполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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