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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Уэска
Бетис - Уэска: обзор матча 12 мая 2019
Бетис
12.05.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
2 : 1
Завершен
Уэска
22'
Хоакин
90+8'
Хоакин
55'
Хуанпи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Уэска
Желтая карточка
Хоакин
90'
+9
ГОЛ! 2:1!
Хоакин
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
Луизиньо
Желтая карточка
З. Феддаль
90'
+2
76'
Красная карточка
Х. Пулидо
70'
Желтая карточка
Г. Мелеро
Желтая карточка
А. Гуардадо
70'
64'
Желтая карточка
А. Дигес
64'
Желтая карточка
Х. Галан
61'
Желтая карточка
Х. Этчейта
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Хуанпи
ГОЛ! 1:0!
Хоакин
Пас отдал
Х. Фирпо
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
27
Франсис
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Хуанпи
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
18
Дамьян Мусто
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
3-3-3-1
1
Жоэль
23
Фирпо
3
Феддаль
5
Бартра
27
Франсис
6
Каптум
18
Гуардадо
37
Тельо
20
Ло Чельсо
17
Хоакин
80
Морон
4-2-3-1
1
Йованович
26
Дигес
3
Этчейта
5
Пулидо
22
Галан
21
Эррера
16
Мелеро
7
Феррейро
10
Хуанпи
16
Гомес
18
Гальего
Остались в запасе
Бетис
Уэска
13
Пау Лопес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Роберто Сантамария
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
18
Дамьян Мусто
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Хесе
ЛВ
Остались в запасе
13
Роберто Сантамария
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
18
Дамьян Мусто
ЦП
10
Хуанхо Камачо
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Бетис - Уэска
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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