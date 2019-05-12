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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Эмполи
Сампдория - Эмполи: обзор матча 12 мая 2019
Сампдория
12.05.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 2
Завершен
Эмполи
90+2'
Ф. Квальярелла (П)
56'
Д. Фариас
75'
Д. Ди Лоренцо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Эмполи
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Квальярелла
90'
+2
75'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ди Лоренцо
Желтая карточка
Л. Тонелли
74'
56'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фариас
Пас отдал
Х. Траоре
Желтая карточка
А. Экдаль
30'
17'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Эмполи
22
Бартломей Дронговски
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
25
Хамед Траоре
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
25
Марко Сау
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
3-4-3
25
Аудеро
29
Мурру
25
Феррари
26
Тонелли
21
Янкто
26
Прат
8
Экдаль
7
Сала
27
Квальярелла
10
Капрари
11
Габбиадини
4-4-1-1
22
Дронговски
22
Ди Лоренцо
34
Везели
15
Делл'Орко
26
Сильвестре
33
Крунич
10
Беннасер
17
Паяч
25
Траоре
17
Фариас
9
Капуто
Остались в запасе
Сампдория
Эмполи
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
25
Марко Сау
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
49
Иван Проведель
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
25
Марко Сау
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Остались в запасе
43
Димитриос Николау
ЦЗ
49
Иван Проведель
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Сампдория - Эмполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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