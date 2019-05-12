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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - ЦСКА
Зенит - ЦСКА: обзор матча 12 мая 2019
Зенит
12.05.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 1
Завершен
ЦСКА
38'
С. Дриусси
62'
Э. Ригони
86'
С. Дриусси
30'
И. Обляков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - ЦСКА
ГОЛ! 3:1!
С. Дриусси
Пас отдал
А. Дзюба
86'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
84'
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
Ю. Жирков
83'
76'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
В. Васин
Желтая карточка
А. Дзюба
73'
70'
Желтая карточка
Г. Щенников
Замена
Р. Мак
️️️️
О. Шатов
68'
ГОЛ! 2:1!
Э. Ригони
Пас отдал
А. Дзюба
62'
Замена
Э. Ригони
️️️️
С. Азмун
61'
60'
Замена
Г. Щенников
️️️️
И. Ахметов
Желтая карточка
Ю. Жирков
50'
43'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Я. Бийол
ГОЛ! 1:1!
С. Дриусси
Пас отдал
А. Дзюба
38'
32'
Желтая карточка
Н. Влашич
Желтая карточка
Я. Ракицкий
32'
30'
ГОЛ! 0:1!
И. Обляков
Пас отдал
М. Фернандес
7'
Желтая карточка
И. Ахметов
3'
Желтая карточка
Я. Бийол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Арнор Сигурдссон
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
4-1-2-1-2
99
Лунев
18
Жирков
20
Иванович
44
Ракицкий
22
Анюков
5
Барриос
21
Оздоев
27
Шатов
9
Дриусси
20
Азмун
22
Дзюба
3-2-2-2-1
35
Акинфеев
6
Бийол
78
Дивеев
5
Васин
6
Фернандес
50
Бекао
97
Ахметов
8
Бистрович
10
Обляков
10
Влашич
63
Чалов
18
Жирков
3
Набиуллин
3
Набиуллин
18
Жирков
27
Шатов
21
Мак
21
Мак
27
Шатов
20
Азмун
24
Ригони
24
Ригони
20
Азмун
97
Ахметов
42
Щенников
42
Щенников
97
Ахметов
5
Васин
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
5
Васин
6
Бийол
11
Эрнандес
11
Эрнандес
6
Бийол
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
41
Михаил Кержаков
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Зенит - ЦСКА
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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