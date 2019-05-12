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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед
Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед: обзор матча 12 мая 2019
Чикаго Файр
12.05.2019, воскресенье, 03:00
США. МЛС
2 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
21'
Н. Гайтан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
77'
ГОЛ! 1:0!
Н. Гайтан
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
1
Давид Устед
ВР
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Миннесота Юнайтед
1
Вито Манноне
ВР
19
Ромен Метанир
ЦЗ
3
Айк Опара
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
6
Освальдо Алонсо
ОП
6
Расмус Шуллер
ЦП
13
Этан Финлэй
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Чикаго Файр
21
Фабиан Герберс
ПВ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Миннесота Юнайтед
18
Кевин Молино
ЦП
2-3-1-1
1
Устед
2
Каппельхоф
5
Кальво
31
Швайнштайгер
13
МакКарти
10
Гайтан
10
Катай
11
Николич
3-1-3
1
Манноне
15
Миллер
3
Опара
19
Метанир
6
Алонсо
6
Шуллер
13
Финлэй
21
Грегуш
Остались в запасе
Чикаго Файр
Миннесота Юнайтед
21
Фабиан Герберс
ПВ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
18
Кевин Молино
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
21
Фабиан Герберс
ПВ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Остались в запасе
18
Кевин Молино
ЦП
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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