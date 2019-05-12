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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Депортиво - Кадис
Депортиво - Кадис: обзор матча 12 мая 2019
Депортиво
12.05.2019, воскресенье, 17:00
Испания. Сегунда, 38 тур
1 : 1
Завершен
Кадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Кадис
Желтая карточка
Ф. Картабия
59'
Желтая карточка
М. Науэль
45'
9'
Желтая карточка
Робер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Кадис
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
47
Агер Акетче
АП
8
Алекс
АП
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Депортиво
13
Адриан Ортола
ВР
5
Педро Москера
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
1-2-2-1
1
Хименес
2
Боведа
8
Экспозито
4
Бергантиньос
77
Науэль
10
Картабия
14
Фернандес Луна
3-1-3
3
Робер
20
Санчес
22
Кечоевич
6
Хосе Мари
47
Акетче
8
Алекс
11
Мачис
Остались в запасе
Депортиво
Кадис
13
Адриан Ортола
ВР
5
Педро Москера
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
5
Педро Москера
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Статистика матча Депортиво - Кадис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
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