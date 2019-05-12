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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Алавес
Валенсия - Алавес: обзор матча 12 мая 2019
Валенсия
12.05.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
3 : 1
Завершен
Алавес
29'
К. Солер
34'
С. Мина
68'
К. Гамейро
12'
Х. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Алавес
90'
+3
Желтая карточка
П. Твумаси
89'
Желтая карточка
В. Лагвардия
72'
Желтая карточка
Борха
ГОЛ! 3:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Г. Гедеш
68'
Желтая карточка
Г. Паулиста
64'
Желтая карточка
Э. Гарай
45'
35'
Желтая карточка
Т. Пина
ГОЛ! 2:1!
С. Мина
Пас отдал
Д. Парехо
34'
ГОЛ! 1:1!
К. Солер
29'
17'
Желтая карточка
Д. Брашанац
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Наварро
Пас отдал
Джони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
17
Борха
ЦФ
4-3-1-2
1
Хауме
14
Гайя
24
Гарай
3
Паулиста
12
Пиччини
10
Васс
18
Солер
10
Парехо
11
Гедеш
77
Мина
19
Родриго
3-2-2-1-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
2
Вигарай
23
Наварро
5
Дуарте
5
Брашанац
17
Пина
24
Джони
4
Ролан
9
Кальери
Остались в запасе
Валенсия
Алавес
9
Ферран Торрес
ПВ
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Валенсия - Алавес
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
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