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Кристал Пэлас - Борнмут
Кристал Пэлас - Борнмут: обзор матча 12 мая 2019
Кристал Пэлас
12.05.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
5 : 3
Завершен
Борнмут
24'
М. Батшуайи
32'
М. Батшуайи
37'
Д. Симпсон (АГ)
65'
П. ван Анхолт
80'
Э. Таунсенд
45'
Ж. Лерма
56'
Д. Айб
73'
Д. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Борнмут
ГОЛ! 5:3!
Э. Таунсенд
Пас отдал
В. Заа
80'
Желтая карточка
В. Заа
79'
73'
ГОЛ! 4:3!
Д. Кинг
Пас отдал
К. Мефам
Желтая карточка
Д. МакАртур
69'
ГОЛ! 4:2!
П. ван Анхолт
Пас отдал
В. Заа
65'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
63'
56'
ГОЛ! 3:2!
Д. Айб
Пас отдал
А. Смит
45'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Лерма
Пас отдал
Н. Клайн
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Д. Симпсон
37'
ГОЛ! 2:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
А. Ван-Биссака
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Батшуайи
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
4-2-3-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
29
Ван-Биссака
16
Келли
25
Уорд
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
7
Майер
25
Таунсенд
44
Батшуайи
3-2-1-1-3
12
Траверс
15
Смит
27
Кук
6
Симпсон
17
Клайн
15
Аке
8
Лерма
10
Фрейзер
33
Айб
9
Уилсон
7
Кинг
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Борнмут
13
Уэйн Хеннесси
ВР
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Кристал Пэлас - Борнмут
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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