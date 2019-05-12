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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Реал
Реал Сосьедад - Реал: обзор матча 12 мая 2019
Реал Сосьедад
12.05.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
3 : 1
Завершен
Реал
26'
М. Мерино
57'
Х. Сальдуа
6'
Б. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Реал
75'
Желтая карточка
Каземиро
Желтая карточка
И. Субельдия
59'
ГОЛ! 2:1!
Х. Сальдуа
Пас отдал
Р. Пардо
57'
42'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
39'
Красная карточка
Х. Вальехо
ГОЛ! 1:1!
М. Мерино
Пас отдал
В. Жозе
26'
6'
ГОЛ! 0:1!
Б. Диас
Пас отдал
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Реал
13
Люка Зидан
ВР
7
Винисиус
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-2-1-1
28
Рульи
5
Субельдия
15
Морено
3
Льоренте
2
Сальдуа
23
Мерино
14
Пардо
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
6
Начо
24
Вальехо
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
21
Диас
10
Асенсио
22
Иско
9
Бензема
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
13
Люка Зидан
ВР
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
13
Люка Зидан
ВР
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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