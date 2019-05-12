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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Леванте
Жирона - Леванте: обзор матча 12 мая 2019
Жирона
12.05.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
1 : 2
Завершен
Леванте
60'
К. Стуани
62'
Х. Луис Моралес
86'
Э. Барди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Леванте
90'
+5
Желтая карточка
Э. Кабако
86'
ГОЛ! 1:2!
Э. Барди
Пас отдал
Х. Кампанья
Желтая карточка
Э. Лосано
62'
62'
ГОЛ! 1:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
П. Лопес
ГОЛ! 1:0!
К. Стуани
60'
49'
Желтая карточка
Э. Барди
Желтая карточка
Д. Луис
48'
27'
Желтая карточка
Джейсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
10
Порту
ПВ
17
Валери Фернандес
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
Леванте
13
Ойер
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
3-1-2-2-2
37
Буну
5
Муниеса
6
Хуанпе
4
Алкала
8
Понс
6
Гранель
12
Луис
10
Порту
17
Фернандес
7
Стуани
11
Лосано
4-1-1-2-2
13
Айтор
23
Коке
21
Рубен Везо
44
Пьер
3
Гарсия
17
Вукчевич
20
Кампанья
23
Джейсон
10
Барди
9
Майорал
25
Моралес
Остались в запасе
Жирона
Леванте
23
Педро Порро
ПЗ
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
Главный тренер
Кике Альварес
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Ойер
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
23
Педро Порро
ПЗ
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
Остались в запасе
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Ойер
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Жирона - Леванте
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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