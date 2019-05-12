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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю: обзор матча 12 мая 2019
Истанбул Башакшехир
12.05.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Анкарагюджю
46'
Р. Байич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю
66'
Желтая карточка
М. Пождан
ГОЛ! 1:0!
Р. Байич
Пас отдал
Э. Вишча
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Анкарагюджю
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
2
Михал Пождан
ЦП
5
Девер Орджилл
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Анкарагюджю
82
Айдын Карабулут
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
4-3-1-1
34
Гюнок
80
Кайсара
30
Кудряшов
3
Клиши
21
Текдемир
18
Йойич
88
Инлер
8
Айдогду
10
Вишча
11
Байич
2-1-3
8
Пинту
70
Кициу
2
Пождан
75
Мулен
9
Сако
5
Орджилл
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю
1
Волкан Бабакан
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
82
Айдын Карабулут
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
82
Айдын Карабулут
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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