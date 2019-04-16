Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Кардифф
Брайтон - Кардифф: обзор матча 16 апреля 2019
Брайтон
16.04.2019, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Кардифф
22'
Н. Мендес-Лэйнг
50'
Ш. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Кардифф
79'
Желтая карточка
Д. Беннетт
50'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Моррисон
Пас отдал
В. Камараса
22'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мендес-Лэйнг
Пас отдал
Д. Хойлетт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Бирам Каял
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-3-2-1
13
Райан
13
Бернардо
25
Даффи
5
Данк
2
Бруно
16
Стивенс
24
Проппер
13
Гросс
7
Мач
11
Джаханбакш
39
Мюррэй
4-5-1
13
Этеридж
23
Моррисон
12
Беннетт
5
Экюэль-Манга
21
Пелтье
30
Хойлетт
11
Мендес-Лэйнг
32
Роллс
5
Гуннарссон
6
Камараса
14
Ниасс
Остались в запасе
Брайтон
Кардифф
21
Хосе Искьердо
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
28
Брайн Мерфи
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Брайтон - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
Новости команд
Все
Брайтон
Кардифф
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
1
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
08:57
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
1
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
08:57
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+