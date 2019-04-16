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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Аякс
Ювентус - Аякс: обзор матча 16 апреля 2019
Ювентус
16.04.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Аякс
28'
К. Роналду
34'
Д. ван де Бек
67'
М. де Лигт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Аякс
Желтая карточка
К. Роналду
90'
+3
Желтая карточка
Э. Джан
69'
67'
ГОЛ! 1:2!
М. де Лигт
Пас отдал
Л. Шоне
34'
ГОЛ! 1:1!
Д. ван де Бек
Пас отдал
Х. Зиеш
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Пьянич
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
24
Ругани
22
Де Шильо
23
Джан
15
Пьянич
8
Матюиди
10
Бернардески
7
Роналду
21
Дибала
4-4-2
24
Онана
3
Мазрауи
34
Велтман
4
де Лигт
17
Блинд
6
ван де Бек
22
Зиеш
21
де Йонг
20
Шоне
7
Нерес
10
Тадич
Остались в запасе
Ювентус
Аякс
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Бруну Варела
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Бруну Варела
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Ювентус - Аякс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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