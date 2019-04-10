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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Ювентус
Аякс - Ювентус: обзор матча 10 апреля 2019
Аякс
10.04.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Ювентус
46'
Д. Нерес
45'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Ювентус
83'
Желтая карточка
М. Пьянич
Желтая карточка
Л. Шоне
71'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Нерес
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Ж. Канселу
Желтая карточка
Н. Тальяфико
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-4-2
24
Онана
3
Тальяфико
4
де Лигт
34
Велтман
17
Блинд
22
Зиеш
6
ван де Бек
21
де Йонг
20
Шоне
10
Тадич
7
Нерес
4-3-1-2
13
Щесны
2
Канселу
24
Ругани
19
Бонуччи
26
Сандро
8
Матюиди
30
Бентанкур
15
Пьянич
10
Бернардески
9
Манджукич
7
Роналду
Остались в запасе
Аякс
Ювентус
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Бруну Варела
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Маттиа Перин
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Бруну Варела
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Аякс - Ювентус
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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