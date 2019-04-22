Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Престон
Уиган Атлетик - Престон: обзор матча 22 апреля 2019
Уиган Атлетик
22.04.2019, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
2 : 0
Завершен
Престон
11'
Л. Кларк
68'
Л. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Престон
76'
Желтая карточка
Ш. Магуайр
ГОЛ! 2:0!
Л. Кларк
68'
Желтая карточка
С. Морси
44'
34'
Красная карточка
Р. Ледсон
ГОЛ! 1:0!
Л. Кларк
Пас отдал
К. Нейсмит
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Уиган Атлетик
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Престон
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
9
Луис Мулт
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Уолтон
13
Фокс
33
Робинсон
22
Данкли
3
Нейсмит
14
Бирн
33
Джеймс
8
Морси
8
Эванс
19
Мэсси
11
Кларк
2-3-3
1
Радд
14
Фишер
6
Дэвис
4
Ледсон
14
Джонсон
12
Галлахер
14
Нмеча
47
Робинсон
24
Магуайр
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Престон
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Остались в запасе
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Уиган Атлетик - Престон
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Новости команд
Все
Уиган Атлетик
Престон
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+