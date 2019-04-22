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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Миллуолл
Астон Вилла - Миллуолл: обзор матча 22 апреля 2019
Астон Вилла
22.04.2019, понедельник, 15:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 0
Завершен
Миллуолл
30'
Д. Коджиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Миллуолл
90'
+3
Желтая карточка
Э. О'Брайен
Желтая карточка
К. Дэвис
85'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
81'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коджиа
Пас отдал
А. Эль-Гази
30'
27'
Желтая карточка
Д. Купер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Астон Вилла
4
Томми Элфик
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
Миллуолл
13
Бен Амос
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
38
Иржи Скалак
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
3-4-2-1
31
Стир
3
Тэйлор
2
Мингс
27
Эль-Мохамади
15
Йединак
37
Адома
12
Уилэн
7
МакГинн
10
Грилиш
21
Эль-Гази
26
Коджиа
4-5-1
25
Мартин
15
Пирс
3
Мередит
5
Купер
2
Ромео
17
Уоллес
18
Леонард
10
Маршалл
8
Танниклифф
3
Фергюсон
9
Грегори
Остались в запасе
Астон Вилла
Миллуолл
4
Томми Элфик
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
6
Шон Уилльямс
ОП
13
Бен Амос
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Остались в запасе
4
Томми Элфик
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
Остались в запасе
6
Шон Уилльямс
ОП
13
Бен Амос
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Астон Вилла - Миллуолл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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