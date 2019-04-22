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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Айнтрахт
Вольфсбург - Айнтрахт: обзор матча 22 апреля 2019
Вольфсбург
22.04.2019, понедельник, 21:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
90'
Д. Энтони Брукс
78'
Д. Де Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Айнтрахт
ГОЛ! 1:1!
Д. Энтони Брукс
Пас отдал
Ф. Клаус
90'
85'
Желтая карточка
Г. Пасьенса
78'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Гузман
Желтая карточка
М. Тиссеран
70'
Желтая карточка
М. Арнольд
55'
48'
Желтая карточка
С. Роде
41'
Желтая карточка
Л. Йович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вольфсбург
2
Себастьян Юнг
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
4-1-2-3
12
Перван
31
Кнохе
25
Брукс
32
Тиссеран
12
Вилльям
23
Гилявоги
31
Герхардт
27
Арнольд
9
Вегхорст
14
Мехмеди
10
Гинчек
4-1-1-2-2
1
Трапп
21
Да Коста
19
Абрахам
5
Фалет
20
Хасебе
6
Торро
17
Роде
8
Гачинович
18
Костич
9
Пасьенса
9
Йович
Остались в запасе
Вольфсбург
Айнтрахт
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Тобиас Штробль
9
Анте Ребич
ЛВ
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Вольфсбург - Айнтрахт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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