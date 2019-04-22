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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Шеффилд Юнайтед
Халл Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 22 апреля 2019
Халл Сити
22.04.2019, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
0 : 3
Завершен
Шеффилд Юнайтед
10'
Д. МакГолдрик
22'
Д. МакГолдрик
42'
Э. Стивенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Шеффилд Юнайтед
42'
ГОЛ! 0:3!
Э. Стивенс
Пас отдал
Д. Балдок
22'
ГОЛ! 0:2!
Д. МакГолдрик
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Д. Флек
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
3-4-2
25
Лонг
30
де Вейс
2
Личай
34
Кейн
11
Гросицки
36
Ирвин
8
Пью
18
Бэтти
22
Кэмпбелл
20
Боуэн
3-4-2
1
Хендерсон
5
О'Коннелл
15
Иган
3
Стивенс
10
Норвуд
31
Даффи
32
Балдок
13
Флек
25
Хоган
17
МакГолдрик
Остались в запасе
Халл Сити
Шеффилд Юнайтед
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
26
Киран Доуэлл
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Халл Сити - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
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