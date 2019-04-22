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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Мидлсбро
Ноттингем Форест - Мидлсбро: обзор матча 22 апреля 2019
Ноттингем Форест
22.04.2019, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
3 : 0
Завершен
Мидлсбро
39'
Д. Лолли (П)
64'
А. Милошевич
85'
Д. Лолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Мидлсбро
ГОЛ! 3:0!
Д. Лолли
Пас отдал
Ж. Карвалью
85'
ГОЛ! 2:0!
А. Милошевич
Пас отдал
М. Кэш
64'
Желтая карточка
М. Кэш
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Лолли
39'
38'
Желтая карточка
Р. Шоттон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
25
Пеле
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
17
Сайди Джанко
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
4-2-1-2
25
Пантилимон
14
Робинсон
13
Ваге
37
Милошевич
2
Кэш
23
Осборн
25
Пеле
12
Карвалью
11
Лолли
17
Ансарифард
3-1-4-2
12
Рэндольф
17
МакНэйр
44
Флинт
5
Шоттон
17
Бешич
12
Оби Микел
16
Хаусон
7
Клэйтон
6
Сэйвилл
11
Флетчер
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Мидлсбро
17
Сайди Джанко
ПЗ
15
Люк Стил
ВР
22
Клаудио Якоб
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
17
Сайди Джанко
ПЗ
15
Люк Стил
ВР
22
Клаудио Якоб
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Ноттингем Форест - Мидлсбро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
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