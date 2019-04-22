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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Бернли
Челси - Бернли: обзор матча 22 апреля 2019
Челси
22.04.2019, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 2
Завершен
Бернли
12'
Н. Канте
14'
Г. Игуаин
8'
Д. Хендрик
24'
Э. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Бернли
Желтая карточка
М. Ковачич
90'
+4
Желтая карточка
Педро
90'
+2
Замена
О. Жиру
️️️️
Г. Игуаин
77'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Н. Канте
46'
Замена
Педро
️️️️
К. Хадсон-Одои
41'
32'
Желтая карточка
Т. Хитон
24'
ГОЛ! 2:2!
Э. Барнс
Пас отдал
К. Вуд
ГОЛ! 2:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
С. Аспиликуэта
14'
ГОЛ! 1:1!
Н. Канте
Пас отдал
Э. Азар
12'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хендрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Бернли
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кепа
33
Эмерсон
15
Кристенсен
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
10
Азар
7
Хадсон-Одои
9
Игуаин
4-1-2-1-2
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
18
Тэйлор
6
Тарковски
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
91
Канте
8
Ковачич
8
Ковачич
91
Канте
7
Хадсон-Одои
9
Педро
9
Педро
7
Хадсон-Одои
9
Игуаин
9
Жиру
9
Жиру
9
Игуаин
Остались в запасе
Челси
Бернли
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Челси - Бернли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
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