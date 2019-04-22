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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Бирмингем Сити
Ротерхэм - Бирмингем Сити: обзор матча 22 апреля 2019
Ротерхэм
22.04.2019, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 3
Завершен
Бирмингем Сити
56'
Ж. Магома
63'
Хота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Бирмингем Сити
75'
Желтая карточка
Г. Гарднер
Желтая карточка
У. Волкс
73'
63'
ГОЛ! 0:2!
Хота
Пас отдал
Ч. Адамс
56'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Магома
Пас отдал
Хота
Желтая карточка
Р. Вуд
50'
Желтая карточка
С. Аджайи
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
4-4-1
1
Родак
6
Вуд
2
Джонс
6
Аджайи
3
Мэтток
7
Уильямс
11
Ньюэлл
17
Тауэлл
6
Волкс
14
Смит
4-4-1-1
1
Камп
6
Дин
24
Педерсен
5
Моррисон
2
Колен
20
Гарднер
16
Дэвис
19
Магома
34
Адамс
24
Хота
10
Юткевич
Остались в запасе
Ротерхэм
Бирмингем Сити
12
Льюис Прайс
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Ротерхэм - Бирмингем Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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