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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Аталанта
Наполи - Аталанта: обзор матча 22 апреля 2019
Наполи
22.04.2019, понедельник, 20:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
28'
Д. Мертенс
69'
Д. Сапата
80'
М. Пашалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Аталанта
Желтая карточка
Ф. Руис
82'
80'
ГОЛ! 1:2!
М. Пашалич
Пас отдал
Д. Сапата
Желтая карточка
К. Кулибали
71'
69'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Й. Иличич
Желтая карточка
Э. Хюсай
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
К. Малку
28'
1'
Желтая карточка
Д. Манчини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Амин Юнес
АП
90
Симоне Верди
АП
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
4-3-3
1
Оспина
3
Кулибали
24
Малку
21
Кирикеш
4
Хюсай
8
Руис
25
Аллан
7
Зелински
7
Кальехон
10
Мертенс
30
Милик
3-3-1-1-2
95
Голлини
23
Манчини
5
Масиелло
6
Джимсити
33
Хатебур
15
де Рон
21
Кастань
8
Фройлер
8
Пашалич
91
Сапата
10
Гомес
Остались в запасе
Наполи
Аталанта
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Амин Юнес
АП
90
Симоне Верди
АП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Амин Юнес
АП
90
Симоне Верди
АП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Наполи - Аталанта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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