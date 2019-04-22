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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Суонси
Ипсвич Таун - Суонси: обзор матча 22 апреля 2019
Ипсвич Таун
22.04.2019, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
0 : 1
Завершен
Суонси
57'
У. Раутледж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Суонси
90'
Желтая карточка
Н. Дайер
Желтая карточка
Д. Бри
61'
57'
ГОЛ! 0:1!
У. Раутледж
20'
Желтая карточка
Д. Фултон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
8
Коул Скьюз
ЦП
16
Тристан Нидам
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Суонси
6
Джо Родон
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
19
Барри МакКэй
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
3-4-1-1
1
Геркен
99
Чалоба
14
Бри
4
Чамберс
20
Элдер
4
Даунс
31
Джадж
21
Доззел
7
Эдвардс
18
Кин
4-2-2-1
15
Нордфельдт
26
Ноутон
20
Картер-Викерс
3
ван дер Хоорн
14
Робертс
4
Фултон
6
Гримес
7
Джеймс
15
Раутледж
9
МакБарни
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Суонси
33
Бартош Биалковски
ВР
8
Коул Скьюз
ЦП
16
Тристан Нидам
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
6
Джо Родон
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
19
Барри МакКэй
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
8
Коул Скьюз
ЦП
16
Тристан Нидам
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Остались в запасе
6
Джо Родон
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
19
Барри МакКэй
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Ипсвич Таун - Суонси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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