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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Брюгге
Антверпен - Брюгге: обзор матча 22 апреля 2019
Антверпен
22.04.2019, понедельник, 15:30
Бельгия. Плей-офф, 5 тур
0 : 0
Завершен
Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Брюгге
90'
+1
Желтая карточка
Б. Мехеле
Желтая карточка
С. Ятабаре
81'
79'
Желтая карточка
К. Мата
65'
Желтая карточка
С. Амрабат
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
26
Синан Болат
ВР
40
Даниэль Опаре
ПЗ
60
Самбу Ятабаре
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Брюгге
30
Карло Летица
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
1-2-1
26
Болат
40
Опаре
60
Ятабаре
11
Рафаэлов
70
Мбокани
2-4-1-3
34
Хорват
44
Мехеле
4
Денсвил
25
Вормер
20
Ванакен
23
Ритс
22
Мата
7
Данжума
17
Опенда
17
Деннис
7
Уэсли
Остались в запасе
Антверпен
Брюгге
15
Крепин Дьятта
ПВ
30
Карло Летица
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
15
Крепин Дьятта
ПВ
30
Карло Летица
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Антверпен - Брюгге
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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