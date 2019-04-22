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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Болтон
Блэкберн - Болтон: обзор матча 22 апреля 2019
Блэкберн
22.04.2019, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
2 : 0
Завершен
Болтон
30'
Б. Бреретон
50'
А. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Болтон
ГОЛ! 2:0!
А. Армстронг
50'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бреретон
Пас отдал
Б. Дак
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Болтон
36
Марк Уилсон
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
4-4-1-1
13
Леутвилер
33
Уильямс
17
Белл
27
Трэвис
24
Ньямб
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
23
Дак
6
Родуэлл
22
Бреретон
10
Армстронг
3-2-1-2
13
Олнвик
3
Тэйлор
14
Хоббс
6
Коннолли
5
Биверс
5
Уилльямс
12
Нун
8
Дональдсон
10
Амеоби
Остались в запасе
Блэкберн
Болтон
1
Давид Райя
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
36
Марк Уилсон
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Остались в запасе
36
Марк Уилсон
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Блэкберн - Болтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
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