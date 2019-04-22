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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Норвич Сити
Сток Сити - Норвич Сити: обзор матча 22 апреля 2019
Сток Сити
22.04.2019, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
2 : 2
Завершен
Норвич Сити
47'
Э. Уилльямс
69'
Т. Эдвардс
24'
О. Эрнандес
66'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Норвич Сити
ГОЛ! 2:2!
Т. Эдвардс
69'
66'
ГОЛ! 1:2!
Т. Пукки
Пас отдал
М. Вранчич
ГОЛ! 1:1!
Э. Уилльямс
Пас отдал
Т. Верлинден
47'
24'
ГОЛ! 0:1!
О. Эрнандес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
10
Томас Инс
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
4-5-1
1
Батлэнд
17
Шоукросс
12
Эдвардс
5
Уилльямс
23
Батт
7
Аллен
6
Клукас
5
Этебо
7
Верлинден
16
МакКлин
23
Афобе
2-1-1-2-2
23
Крул
4
Циммерманн
4
Годфри
28
Трибулл
23
МакЛин
11
Эрнандес
22
Стиперманн
10
Буэндия
20
Пукки
Остались в запасе
Сток Сити
Норвич Сити
23
Адам Федеричи
ВР
10
Томас Инс
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
10
Томас Инс
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Сток Сити - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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