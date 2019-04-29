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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эспаньол
Бетис - Эспаньол: обзор матча 29 апреля 2019
Бетис
29.04.2019, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
90+4'
З. Феддаль
37'
С. Дардер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Эспаньол
Желтая карточка
М. Бартра
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
З. Феддаль
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
90'
+4
Желтая карточка
Х. Фирпо
78'
68'
Желтая карточка
О. Мелендо
Желтая карточка
З. Феддаль
66'
Желтая карточка
А. Манди
58'
37'
ГОЛ! 0:1!
С. Дардер
Пас отдал
Б. Иглесиас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
26
Сидней
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ЦП
27
Франсис
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
18
Алекс Лопес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
4-2-3-1
1
Жоэль
23
Фирпо
5
Бартра
3
Феддаль
2
Манди
6
Каптум
18
Гуардадо
10
Хесе
20
Каналес
17
Хоакин
20
Ло Чельсо
4-1-3-1-1
13
Лопес
22
Лопес
22
Эрмосо
6
Дуарте
17
Педроса
25
Рока
4
Санчес
10
Дардер
21
Лопес
21
Мелендо
7
Иглесиас
Остались в запасе
Бетис
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
26
Сидней
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
27
Франсис
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
7
Ву Лей
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
18
Алекс Лопес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
26
Сидней
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
27
Франсис
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
7
Ву Лей
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
18
Алекс Лопес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Бетис - Эспаньол
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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