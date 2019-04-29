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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Гронинген
Зволле - Гронинген: обзор матча 29 апреля 2019
Зволле
29.04.2019, понедельник, 21:00
Голландия. Эредивизие, 32 тур
3 : 2
Завершен
Гронинген
47'
Л. Ти
81'
Л. Ти
55'
П. Глэдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Гронинген
ГОЛ! 2:1!
Л. Ти
81'
Желтая карточка
П. Клемент
61'
55'
ГОЛ! 1:1!
П. Глэдон
ГОЛ! 1:0!
Л. Ти
47'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
1
Дидрик Бур
ВР
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Зволле
24
Уасим Боуи
ЦП
27
Стэнли Элберс
ЦФ
Гронинген
10
Мимун Махи
ЦП
1-2-1
1
Бур
3
Эхизибуе
24
Клемент
7
Намли
9
Ти
2-2-1
22
Падт
23
те Верик
24
Хабот
11
Бель Хассани
10
Брунс
19
Глэдон
Остались в запасе
Зволле
Гронинген
24
Уасим Боуи
ЦП
27
Стэнли Элберс
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
10
Мимун Махи
ЦП
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
24
Уасим Боуи
ЦП
27
Стэнли Элберс
ЦФ
Остались в запасе
10
Мимун Махи
ЦП
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча Зволле - Гронинген
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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