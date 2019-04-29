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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Рубин
Спартак - Рубин: обзор матча 29 апреля 2019
Спартак
29.04.2019, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
23'
Фернандо
87'
Е. Сорокин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Рубин
Замена
Н. Умяров
️️️️
Фернандо
89'
87'
ГОЛ! 1:1!
Е. Сорокин
77'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
В. Подберезкин
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
А. Ломовицкий
72'
70'
Замена
А. Сагитов
️️️️
Х. Байрамян
66'
Замена
Д. Степанов
️️️️
И. Калинин
Замена
А. Ещенко
️️️️
Д. Глушаков
46'
45'
+1
Желтая карточка
Е. Сорокин
Желтая карточка
З. Луиш
41'
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
23'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
94
Софьян Ханни
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
44
Евгений Башкиров
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак
1
Артем Поплевченков
ВР
16
Владислав Терешкин
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Рубин
23
Егор Бабурин
ВР
1
Егор Тушев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
20
Артур Сагитов
ЦФ
3-1-3-2-1
98
Максименко
6
Айртон
14
Джикия
16
Боккетти
20
Фернандо
99
Гулиев
88
Глушаков
47
Зобнин
94
Ханни
11
Ломовицкий
29
Зе Луиш
4-1-3-2
32
Коновалов
22
Уремович
28
Сорокин
88
Камболов
13
Калинин
15
Цаллагов
44
Башкиров
92
Подберезкин
17
Коновалов
19
Байрамян
7
Полоз
88
Глушаков
38
Ещенко
38
Ещенко
88
Глушаков
20
Фернандо
18
Умяров
18
Умяров
20
Фернандо
11
Ломовицкий
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
11
Ломовицкий
13
Калинин
5
Степанов
5
Степанов
13
Калинин
92
Подберезкин
83
Пантелеев
83
Пантелеев
92
Подберезкин
19
Байрамян
20
Сагитов
20
Сагитов
19
Байрамян
Остались в запасе
Спартак
Рубин
1
Артем Поплевченков
ВР
8
Михаил Игнатов
АП
16
Владислав Терешкин
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
14
Илья Агапов
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
23
Егор Бабурин
ВР
1
Егор Тушев
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Артем Поплевченков
ВР
8
Михаил Игнатов
АП
16
Владислав Терешкин
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Остались в запасе
14
Илья Агапов
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
23
Егор Бабурин
ВР
1
Егор Тушев
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Спартак - Рубин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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