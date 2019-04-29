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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Сассуоло
Фиорентина - Сассуоло: обзор матча 29 апреля 2019
Фиорентина
29.04.2019, понедельник, 22:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 1
Завершен
Сассуоло
37'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Сассуоло
40'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Берарди
Пас отдал
С. Сенси
Желтая карточка
Г. Пеццелла
29'
Желтая карточка
В. Лорини
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
6
Брайан Дабо
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Фиорентина
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Жерсон
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
3-2-2-1-2
40
Лафон
6
Фернандес
31
Миленкович
2
Пеццелла
3
Бираги
16
Лорини
6
Дабо
17
Верету
14
Кьеза
10
Муриэль
87
Миральяс
3-2-3-1-1
47
Консильи
13
Пелузо
67
Феррари
28
Демирал
14
Лирола
13
Рожерио
8
Сенси
10
Бурабиа
4
Маньянелли
94
Берарди
15
Бабакар
Остались в запасе
Фиорентина
Сассуоло
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Жерсон
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Жерсон
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Фиорентина - Сассуоло
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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