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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Арсенал
Оренбург - Арсенал: обзор матча 29 апреля 2019
Оренбург
29.04.2019, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
78'
Р. Алвеш
62'
Л. Джорджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Арсенал
90'
+1
Желтая карточка
Г. Григалава
88'
Желтая карточка
Р. Мирзов
Замена
А. Чуканов
️️️️
С. Козлов
85'
Желтая карточка
Р. Алвеш
80'
ГОЛ! 1:1!
Р. Алвеш
Пас отдал
Н. Маляров
78'
74'
Замена
Э. Кангва
️️️️
К. Берхамов
Замена
Р. Алвеш
️️️️
А. Галаджан
69'
62'
ГОЛ! 0:1!
Л. Джорджевич
41'
Желтая карточка
М. Кадири
Желтая карточка
Н. Маляров
22'
Желтая карточка
В. Афонин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
6
Мохаммед Кадири
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
7
Андреа Чуканов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
3-3-2-2
56
Довбня
11
Сутормин
29
Шахов
6
Козлов
32
Терехов
8
Афонин
12
Малых
7
Маляров
33
Мишкич
21
Деспотович
57
Галаджан
4-2-2-2
25
Нигматуллин
9
Комбаров
6
Беляев
88
Григалава
14
Хагуш
6
Кадири
7
Берхамов
23
Горбатенко
77
Бакаев
19
Джорджевич
27
Мирзов
6
Козлов
7
Чуканов
7
Чуканов
6
Козлов
57
Галаджан
16
Алвеш
16
Алвеш
57
Галаджан
7
Берхамов
10
Кангва
10
Кангва
7
Берхамов
Остались в запасе
Оренбург
Арсенал
32
Артем Кулишев
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
20
Ярослав Ивакин
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
32
Андрей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
20
Ярослав Ивакин
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Оренбург - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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