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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Рома
Порту - Рома: обзор матча 06 марта 2019
Порту
06.03.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Рома
26'
Тикиньо
52'
М. Марега
117'
А. Теллес (П)
37'
Д. Де Росси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Рома
Желтая карточка
А. Теллес
118'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Теллес
117'
116'
Желтая карточка
А. Флоренци
Замена
М. Перейра
️️️️
Э. Милитао
103'
96'
Замена
П. Шик
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
Эрнани
️️️️
Отавио
94'
81'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
Замена
Фернандо
️️️️
Тикиньо
78'
76'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
И. Маркано
Замена
Я. Браими
️️️️
Х. Корона
69'
58'
Желтая карточка
Э. Джеко
Желтая карточка
Пепе
58'
55'
Желтая карточка
Р. Карсдорп
55'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Р. Карсдорп
ГОЛ! 2:1!
М. Марега
Пас отдал
Х. Корона
52'
45'
+4
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Д. Де Росси
Желтая карточка
Д. Перейра
45'
+2
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Де Росси
ГОЛ! 1:0!
Тикиньо
Пас отдал
М. Марега
26'
Желтая карточка
Э. Эррера
18'
15'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Порту
1
Вана Алвес
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
38
Фернандо
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Касильяс
13
Теллес
3
Милитао
18
Фелипе
3
Пепе
2
Перейра
16
Эррера
17
Корона
25
Отавио
91
Марега
9
Тикиньо
3-2-3-2
1
Ольсен
15
Жуан
5
Маркано
44
Манолас
2
Карсдорп
11
Коларов
10
Дзаньоло
15
Н'Зонзи
16
Де Росси
8
Перотти
10
Джеко
3
Милитао
2
Перейра
2
Перейра
3
Милитао
17
Корона
8
Браими
8
Браими
17
Корона
9
Тикиньо
38
Фернандо
38
Фернандо
9
Тикиньо
25
Отавио
27
Эрнани
27
Эрнани
25
Отавио
2
Карсдорп
24
Флоренци
24
Флоренци
2
Карсдорп
5
Маркано
4
Кристанте
4
Кристанте
5
Маркано
16
Де Росси
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
16
Де Росси
Пеллегрини
14
Шик
14
Шик
Пеллегрини
Остались в запасе
Порту
Рома
1
Вана Алвес
ВР
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
83
Антонио Миранте
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Вана Алвес
ВР
8
Оливер Торрес
ЦП
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Порту - Рома
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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