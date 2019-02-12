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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - Порту
Рома - Порту: обзор матча 12 февраля 2019
Рома
12.02.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Порту
70'
Н. Дзаньоло
76'
Н. Дзаньоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Порту
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
88'
ГОЛ! 2:0!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
Э. Джеко
76'
74'
Желтая карточка
Э. Эррера
ГОЛ! 1:0!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
Э. Джеко
70'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Ясин Браими
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
25
Отавио
АП
9
Тикиньо
ЦФ
38
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Порту
1
Вана Алвес
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
4-3-2-1
83
Миранте
11
Коларов
44
Манолас
17
Фасио
24
Флоренци
10
Дзаньоло
16
Де Росси
4
Кристанте
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
10
Джеко
4-1-2-1-2
12
Касильяс
3
Пепе
18
Фелипе
3
Милитао
13
Теллес
2
Перейра
8
Браими
16
Эррера
25
Отавио
38
Фернандо
9
Тикиньо
Остались в запасе
Рома
Порту
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
1
Робин Ольсен
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Вана Алвес
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
1
Робин Ольсен
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Остались в запасе
1
Вана Алвес
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Рома - Порту
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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