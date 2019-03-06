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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Манчестер Юнайтед
ПСЖ - Манчестер Юнайтед: обзор матча 06 марта 2019
ПСЖ
06.03.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 3
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
12'
Х. Бернат
2'
Р. Лукаку
30'
Р. Лукаку
90+4'
М. Рэшфорд (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Манчестер Юнайтед
90'
+9
Желтая карточка
Л. Шоу
Замена
Э. Кавани
️️️️
Д. Алвес
90'
+5
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Рэшфорд
87'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Э. Янг
80'
Замена
Т. Чон
️️️️
А. Перейра
Желтая карточка
Л. Паредес
75'
Замена
Т. Менье
️️️️
Ю. Дракслер
70'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Т. Керер
70'
Травма
Ю. Дракслер
68'
36'
Замена
Д. Далот
️️️️
Э. Байи
35'
Травма
Э. Байи
Желтая карточка
А. Ди Мария
34'
30'
ГОЛ! 1:2!
Р. Лукаку
ГОЛ! 1:1!
Х. Бернат
Пас отдал
К. Мбаппе
12'
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Тило Керер
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛАЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ОП
7
Фред
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
3-2-1-2-1
1
Буффон
5
Маркиньос
3
Кимпембе
3
Силва
24
Бернат
6
Керер
6
Верратти
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Мбаппе
4-2-1-2-1
43
Де Хеа
3
Линделеф
3
Байи
6
Смоллинг
15
Янг
8
Мактоминей
23
Шоу
7
Фред
8
Перейра
9
Рэшфорд
9
Лукаку
7
Дракслер
12
Менье
12
Менье
7
Дракслер
6
Керер
5
Паредес
5
Паредес
6
Керер
10
Алвес
10
Кавани
10
Кавани
10
Алвес
8
Перейра
19
Чон
19
Чон
8
Перейра
3
Байи
2
Далот
2
Далот
3
Байи
15
Янг
11
Гринвуд
11
Гринвуд
15
Янг
Остались в запасе
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
2
Колин Дагба
ПЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
37
Джеймс Гарнер
ОП
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
2
Колин Дагба
ПЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
37
Джеймс Гарнер
ОП
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча ПСЖ - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
ПСЖ
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