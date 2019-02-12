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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - ПСЖ
Манчестер Юнайтед - ПСЖ: обзор матча 12 февраля 2019
Манчестер Юнайтед
12.02.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
ПСЖ
53'
П. Кимпембе
60'
К. Мбаппе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - ПСЖ
Желтая карточка
Л. Шоу
90'
+2
Вторая желтая
П. Погба
89'
Желтая карточка
А. Эррера
87'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
М. Рэшфорд
84'
81'
Замена
К. Дагба
️️️️
А. Ди Мария
74'
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Верратти
62'
Желтая карточка
Д. Алвес
60'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
53'
ГОЛ! 0:1!
П. Кимпембе
Пас отдал
А. Ди Мария
Желтая карточка
В. Линделеф
49'
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Марсьяль
46'
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Лингард
45'
+3
34'
Желтая карточка
Х. Бернат
Желтая карточка
Э. Янг
30'
Желтая карточка
П. Погба
26'
19'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
11'
Желтая карточка
П. Кимпембе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
21
Андер Эррера
ПП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-3-2-1
43
Де Хеа
15
Янг
3
Линделеф
3
Байи
23
Шоу
8
Погба
18
Матич
21
Эррера
9
Рэшфорд
77
Лингард
9
Марсьяль
3-2-1-2-1
1
Буффон
6
Керер
3
Силва
3
Кимпембе
10
Алвес
24
Бернат
6
Верратти
11
Ди Мария
7
Дракслер
10
Мбаппе
9
Марсьяль
64
Мата
64
Мата
9
Марсьяль
77
Лингард
4
Санчес
4
Санчес
77
Лингард
9
Рэшфорд
9
Лукаку
9
Лукаку
9
Рэшфорд
11
Ди Мария
2
Дагба
2
Дагба
11
Ди Мария
6
Верратти
5
Паредес
5
Паредес
6
Верратти
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
ПСЖ
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Мусса Диаби
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Мусса Диаби
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Манчестер Юнайтед - ПСЖ
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
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