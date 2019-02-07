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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Согндаль
ЦСКА - Согндаль: обзор матча 07 февраля 2019
ЦСКА
07.02.2019, четверг, 14:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Согндаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЦСКА - Согндаль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Согндаль
Товарищеские матчи
ЦСКА
3 : 0
07.02.2019
Согндаль
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Согндаль
5 : 2
26.11.2017
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
1 : 1
19.11.2017
Согндаль
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Согндаль
0 : 2
05.11.2017
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
4 : 1
29.10.2017
Согндаль
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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ЦСКА
Согндаль
Врач раскрыл медицинскую тайну 40-летнего Акинфеева
14:35
Новая атака Кругового на Глушенкова перед матчем ЦСКА – «Зенит»
13:59
5
«Левый пенальти все поменял»: Олейников из ЦСКА – о поражении от «Ахмата»
11:41
4
Безуглов заявил о предвзятости сборной России к ЦСКА
11:29
1
Радимов знает, по чьей вине ЦСКА проиграл «Ахмату»: «Начудил»
11:03
2
Врач раскрыл медицинскую тайну 40-летнего Акинфеева
14:35
Новая атака Кругового на Глушенкова перед матчем ЦСКА – «Зенит»
13:59
5
«Левый пенальти все поменял»: Олейников из ЦСКА – о поражении от «Ахмата»
11:41
4
Безуглов заявил о предвзятости сборной России к ЦСКА
11:29
1
Радимов знает, по чьей вине ЦСКА проиграл «Ахмату»: «Начудил»
11:03
2
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Согндаль» благодаря голам Бийола, Нисимуры и Бистровича
2019.02.07 15:45
3
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Согндаль»
2017.02.28 21:15
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