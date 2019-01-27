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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Лион
Амьен - Лион: обзор матча 27 января 2019
Амьен
27.01.2019, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 1
Завершен
Лион
50'
Д. Денайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Лион
90'
+2
Желтая карточка
М. Дембеле
Желтая карточка
Б. Дибасси
86'
76'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
73'
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Денайе
Пас отдал
М. Депай
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
29
Алексис Бли
ОП
3
Шейк Тимит
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
26
Санаси Си
ЛЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
3-4-1-2
1
Гютне
24
Бодмер
18
Дибасси
2
Жуано
21
Лефор
6
Монконду
29
Бли
17
Крафт
3
Тимит
19
Отеро
7
Мендоса
4-2-2-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
6
Марсело
64
Денайе
23
Менди
10
Ауа
22
Н'Домбеле
10
Фекир
70
Корне
10
Депай
9
Дембеле
Остались в запасе
Амьен
Лион
26
Санаси Си
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
26
Санаси Си
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
14
Гауссу Траоре
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Амьен - Лион
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
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