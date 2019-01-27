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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Кристал Пэлас - Тоттенхэм: обзор матча 27 января 2019
Кристал Пэлас
27.01.2019, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Тоттенхэм
9'
К. Уикхэм
34'
Э. Таунсенд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Желтая карточка
В. Заа
90'
+3
Желтая карточка
К. Бентеке
90'
+2
59'
Желтая карточка
Х. Фойт
55'
Желтая карточка
Д. Санчес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Таунсенд
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Уикхэм
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Кристал Пэлас
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
4-1-1-3-1
1
Сперони
15
ван Анхолт
25
Уорд
24
Данн
16
Келли
8
Куяте
27
Шлупп
10
Заа
7
Майер
25
Таунсенд
29
Уикхэм
3-3-1-1-1
13
Газзанига
14
Вертонген
8
Фойт
6
Санчес
2
Триппьер
34
Скипп
2
Уокер-Питерс
14
Н'Куду
7
Моура
12
Льоренте
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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