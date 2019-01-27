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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Интер
Торино - Интер: обзор матча 27 января 2019
Торино
27.01.2019, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Интер
35'
А. Иццо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Интер
86'
Красная карточка
М. Политано
Желтая карточка
С. Дзадза
84'
Желтая карточка
О. Эйна
76'
55'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
45'
+2
Желтая карточка
Дальберт
Желтая карточка
А. Белотти
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Иццо
Пас отдал
К. Ансальди
35'
31'
Желтая карточка
С. де Врей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
3-2-2-2
46
Сиригу
4
Иццо
63
Н'Кулу
26
Джиджи
14
Ансальди
29
Де Сильвестри
8
Ринкон
23
Лукич
11
Белотти
11
Дзадза
3-3-2-2
1
Ханданович
13
Миранда
6
де Врей
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
77
Брозович
29
Дальберт
15
Весино
23
Мариу
9
Икарди
10
Мартинес
Остались в запасе
Торино
Интер
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Иван Перишич
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Иван Перишич
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Торино - Интер
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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