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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Химнастик - Лас-Пальмас
Химнастик - Лас-Пальмас: обзор матча 27 января 2019
Химнастик
27.01.2019, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 23 тур
0 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химнастик - Лас-Пальмас
90'
+2
Желтая карточка
С. Араухо
60'
Желтая карточка
М. Мантовани
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химнастик
13
Хуан Бернабе
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
24
Мохамед Дьете
ЦЗ
20
Иманол Гарсия
ЦП
9
Берат Садик
ЦФ
Лас-Пальмас
1
Рауль Фернандес
ВР
16
Кала
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Химнастик
10
Абделазиз Баррада
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
11
Ману Баррейро
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Наужет Перес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
11
Момо
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
2-1-1
13
Бернабе
17
Вильянуэва
24
Дьете
20
Гарсия
9
Садик
2-1-2
1
Фернандес
16
Кала
21
Мантовани
24
Тимор
24
Кастро
17
Мир
Остались в запасе
Химнастик
Лас-Пальмас
10
Абделазиз Баррада
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
11
Ману Баррейро
ЦФ
18
Альваро Лемос
ПЗ
13
Наужет Перес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
11
Момо
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
10
Абделазиз Баррада
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
11
Ману Баррейро
ЦФ
Остались в запасе
18
Альваро Лемос
ПЗ
13
Наужет Перес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
11
Момо
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Химнастик - Лас-Пальмас
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
Химнастик
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
0 : 1
04.12.2024
Уэска
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
0 : 0
01.11.2023
Химнастик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Химнастик
1 : 2
05.01.2023
Осасуна
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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Химнастик
Лас-Пальмас
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Рамос стал рекордсменом по количеству предупреждений в Испании
2018.02.19 08:53
Кубок Испании. «Сельта» и «Алавес» пробились в 1/8 финала
2016.12.22 23:50
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Химнастик», «Лас-Пальмас» не сумел обыграть «Уэску»
2016.12.02 01:07
«Манчестер Сити» приобрел защитника Мари
2016.08.16 10:05
В «Севилью» может перейти игрок сборной Грузии
2016.08.01 09:20
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
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