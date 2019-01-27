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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Анжер
Тулуза - Анжер: обзор матча 27 января 2019
Тулуза
27.01.2019, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Анжер
84'
Желтая карточка
Р. Томас
Желтая карточка
И. Силла
82'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
6
Калиду Сидибе
ОП
15
Джон Босток
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Анжер
1
Закари Буше
ВР
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Кристиан Лопес
ЦФ
4-2-3-1
30
Рейне
4
Силла
6
Жульен
31
Морейра
3
Седзи
6
Сангаре
18
Каюзак
10
Дурмаз
14
Доссеви
10
Градель
9
Саного
4-1-3-1-1
16
Бутель
25
Бамба
4
Павлович
29
Томас
15
Мансе
7
Сантамария
17
Ндойе
11
Рен-Аделед
6
Мангани
29
Тайт
13
Баокен
Остались в запасе
Тулуза
Анжер
6
Калиду Сидибе
ОП
5
Ману Гарсия
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
15
Джон Босток
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
6
Калиду Сидибе
ОП
5
Ману Гарсия
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
15
Джон Босток
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Тулуза - Анжер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
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