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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Депортиво
Спортинг - Депортиво: обзор матча 27 января 2019
Спортинг
27.01.2019, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 23 тур
1 : 2
Завершен
Депортиво
12'
У. Джурджевич
7'
А. Бергантиньос
15'
К. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Депортиво
90'
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
Желтая карточка
Жералдеш
89'
80'
Желтая карточка
В. Гомес
19'
Желтая карточка
Д. Хименес
15'
ГОЛ! 1:2!
К. Сантос
Пас отдал
Ф. Картабия
ГОЛ! 1:1!
У. Джурджевич
Пас отдал
Эрнан
12'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Бергантиньос
Пас отдал
Б. Валле Балонга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
8
Андре Соуза
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Депортиво
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Спортинг
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Депортиво
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
4-2-2
13
Мариньо
14
Пейберне
15
Канелья
3
Бабен
18
Жералдеш
14
Эрнан
8
Соуза
20
Хименес
32
Джурджевич
1-3-1-2
1
Хименес
2
Симон
4
Бергантиньос
8
Экспозито
4
Гомес
10
Картабия
19
Валле Балонга
9
Сантос
Остались в запасе
Спортинг
Депортиво
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Спортинг - Депортиво
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
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